UEFA-vicevoorzitter spreekt duidelijke taal: “Geen plaats meer voor Rusland in het voetbal”

Officieel is het allemaal nog niet bekendgemaakt, maar het lijkt slechts een kwestie van uren meer te zijn vooraleer de Wereldvoetbalbond FIFA in samenspraak met de Europese Voetbalconfederatie UEFA Rusland een volledige schorsing oplegt, waardoor het land niet meer kan deelnemen aan internationale voetbalcompetities.

“Momenteel is er in het voetbal geen plaats voor Rusland. Een land, dat een van zijn buurlanden is binnengevallen”, verklaarde UEFA-vicevoorzitter Zbigniew Boniek maandag aan de Italiaanse voetbalfederatie FIGC. “De Russische teams zullen eveneens geen wedstrijden meer mogen spelen op het internationale toneel. Dat is niet alleen een strafmaatregel, er spelen ook veiligheidskwesties mee.”

