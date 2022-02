Lil Kleine moet dan toch weer de cel in

Lil Kleine (27) moet zijn vrijheid weer inleveren. De Nederlandse rapper werd twee weken geleden nog vrijgelaten in afwachting van een onderzoek naar mishandeling. Nu moet hij veertien dagen de cel in, heeft de rechtbank van Amsterdam beslist.

“De raadkamer heft de schorsing van de voorlopige hechtenis van een 27-jarige man op”, klinkt het op Twitter. “De raadkamer is van oordeel dat er voldoende ernstige bezwaren zijn voor poging tot zware mishandeling. De man blijft de komende veertien dagen in voorlopige hechtenis.” De beslissing is een antwoord op het beroep dat het Openbaar Ministerie stelde na zijn vrijlating.

De rapper – die in het dagelijkse leven Jorik Scholten heet – is toen opgepakt na een geweldpleging op de Prinsengracht in Amsterdam. Op beelden, gedeeld door Yvonne Coldeweijer, is te zien hoe Lil Kleine vermoedelijk zijn verloofde Jaimie Vaes mishandelde. Hij had haar hoofd tussen een autodeur geklemd en trekt haar aan haar haar uit de auto. Twee dagen geleden kreeg hij al een werkstraf van 120 uur voor een andere mishandeling: het schoppen van een man in de nachtclub. Toen zat hij drie dagen in de cel.

