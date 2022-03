Sofie Van de Velde kopt binnen: “Belgische kunstenaars hebben een ongelofelijk goede reputatie in de rest van de wereld”

Sofie Van de Velde is een vrouw met een missie. Als het even kan zou ze de hele wereld even hard van kunst laten genieten zoals zij. De Antwerpse galeriehoudster is te zien in Stukken van mensen. als experte, schreef een boek over kunst en baadt niet één maar twee galerieën uit. In onze rubriek ‘… kopt binnen’ laat ze in haar hart en hoofd kijken: “Ik ben oprecht gelukkig met mijn geliefden en mijn kunst rondom mij.”