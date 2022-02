FIFA in “vergevorderde gesprekken” om Rusland uit te sluiten van WK voetbal in Qatar

Rusland zal eind maart wellicht niet mogen deelnemen aan de barrages voor het WK voetbal in Qatar. Rusland speelde normaal gezien op 24 maart tegen Polen, de winnaar van dat duel zou het op 29 maart opnemen tegen Zweden of Tsjechië in de strijd om een ticket voor het WK 2022 in Qatar.

Het zou gaan om een volledige schorsing van de Russische elftallen, waardoor ze niet meer zouden kunnen deelnemen aan internationale toernooien. De FIFA werkt daarvoor nauwgezet samen met de Europese Voetbalconfederatie UEFA, die ook aan verdere sancties aan het werken is. Met Spartak Moskou is er dit seizoen nog één Russisch team op het Europese toneel actief, in de achtste finales van de Europa League tegen RB Leipzig. Het Russische vrouwenteam is dan weer geplaatst voor het EK van komende zomer in Groot-Brittannië.

De Wereldvoetbalbond kondigde zondagavond reeds een eerste sanctiepakket af, maar dat was voor vele landen nog niet verregaand genoeg. “Geen enkele internationale competitie mag nog afgewerkt worden op Russisch grondgebied, thuiswedstrijden moeten op neutraal terrein en zonder toeschouwers gespeeld worden”, klonk het in een mededeling van de FIFA.

FIFA-baas Gianni Infantino met Russisch president Vladimir Poetin op de finale van het WK 2018 in Rusland. — © ISOPIX

“Daarnaast zal de lidstaat die Rusland vertegenwoordigt dat doen onder de naam RFU (Russische voetbalbond, red) en niet langer onder de naam ‘Rusland’. Bij interlands van het nationale team zijn vlaggen en volkslied verboden”, aldus de FIFA.

“FIFA houdt nog gesprekken met onder meer UEFA en het IOC omtrent eventuele bijkomende maatregelen, zoals een uitsluiting van alle competities, als er in de nabije toekomst geen verbetering van de huidige situatie merkbaar is.”

De Wereldvoetbalbond dreigde dus wel met een volledige uitsluiting, maar zover is het officieel nog niet. Polen, Zweden en Tsjechië hadden voordien nochtans laten weten niet tegen Rusland te willen voetballen in de barrages van het WK. Maandag kregen zij bijval van heel wat landen. Onder meer Engeland, Denemarken, Ierland, Wales, Schotland, Zwitserland, Albanië en Noorwegen kondigden aan niet meer tegen Rusland te willen spelen. De Koninklijke Belgische Voetbalbond KBVB steunde op zijn beurt de weigering van Polen, Zweden en Tsjechië om eind maart voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Rusland te spelen. Nederland wil voorlopig niet meer aantreden tegen Rusland en Wit-Rusland.

