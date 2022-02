Internationaal Olympisch Comité wil geen Russische en Wit-Russische atleten meer op internationale competities

“Deze resolutie werd aangenomen om de integriteit van wereldwijde sportcompetities te beschermen en de veiligheid van alle deelnemers te garanderen”, klinkt het. “Als deze aanbevelingen vanwege organisatorische of legale redenen, of gezien een te korte termijn, niet opgevolgd kunnen worden, dringen we erop aan om er alles aan te doen opdat geen enkele atleet of official uit beide landen onder de naam van Rusland of Wit-Rusland kan deelnemen.”

“Zij mogen dan enkel toegelaten worden als neutrale teams of neutrale atleten. Geen symbolen, vlaggen, kleuren of volksliederen van beide landen zijn toegestaan. Als in uitzonderlijke omstandigheden zelfs dat niet haalbaar is, legt het IOC de beslissingsbevoegdheid bij de organisatoren in kwestie. In deze context kijken we vooral naar de Paralympische Spelen (die vrijdag reeds van start gaan in Peking, red). We ondersteunen het Paralympisch Comité IPC en de organisatoren van de Spelen daarbij volledig.”

Thomas Bach, sinds 2013 voorzitter van het IOC. — © ISOPIX

Eerder deed het Uitvoerend Comité van het Internationaal Olympisch Comité een oproep aan alle internationale sportfederaties om evenementen gepland in Rusland en Wit-Rusland af te gelasten of te verplaatsen naar een andere locatie.

Ook de flagrante schending van de olympische wapenstilstand door de Russische inval in Oekraïne werd reeds fel veroordeeld. Die olympische wapenstilstand begon zeven dagen voor de start van de Olympische Winterspelen (4-20 februari) en loopt tot zeven dagen na het einde van de Paralympische Winterspelen (4-13 maart). “Gezien deze feiten en eerdere schendingen vanwege de Russische regering, werd een ad hoc beslissing genomen om de Olympische Orde (de hoogste onderscheiding binnen de olympische beweging, red) in te trekken bij alle personen die momenteel een belangrijke functie bekleden in de Russische regering. Het gaat hierbij om president Vladimir Poetin, vicepremier Dmitry Chernyshenko en kabinetschef Dmitry Kozak.”