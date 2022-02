Geen Vlaming op shortlist Libris Literatuur Prijs

Er is dus geen Vlaamse auteur genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs. Die prijs gaat naar de beste Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar. Dit zijn de zes genomineerden:

Nico Dros, “Willem die Madoc maakte”.

Mariken Heitman, “Wormmaan”.

Auke Hulst, “De Mitsukoshi Troostbaby Company”.

Deniz Kuypers, “De atlas van overal”.

Renée van Marissing, “Onze kinderen”

Lisa Weeda, “Aleksandra”.

De 208 titels die afgelopen jaar ingezonden zijn voor de Libris Literatuur Prijs overtuigden de jury van de “onderscheidende kracht van fictie”. “De opvallendste romans gingen iets aan met ons gevoel en verstand, zongen ons voor de duur van het verhaal los van de realiteit, om ons er iets rijker en wijzer weer in te verankeren”, aldus de jury. “We zijn als jury verheugd dat we met de longlist een dwarsdoorsnede konden presenteren van het beste wat de Nederlandstalige literatuur in 2021 te bieden had. De zes romans die uiteindelijk de shortlist haalden, laten ons een uitzonderlijk weids panorama zien dat je als lezer maar al te graag betreedt, om vervolgens gelouterd terug te keren naar het leven van alledag.”

Op maandag 9 mei maakt de juryvoorzitter de winnaar bekend.