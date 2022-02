Vluchtend Oekraïens jongetje in tranen: “We moesten papa achterlaten in Kiev”

De Oekraïense autoriteiten hebben mannen tussen de 18 en 60 jaar bevolen om in hun land te blijven en tegen de troepen van het Kremlin te vechten. Heel wat families worden dus uiteengerukt, want vrouwen en kinderen vluchten, op zoek naar een veiligere plek in de wereld. Eén jongetje werd zondag gefilmd toen hij gered werd. Hij kan zijn tranen niet bedwingen wanneer hij vertelt dat hij zijn vader heeft moeten achterlaten.