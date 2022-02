In de crisis met Rusland en Oekraïne is Wit-Rusland de duidelijkste bondgenoot van Vladimir Poetin geworden. Zelfs de vredesonderhandelingen met Oekraïne vinden er plaats. Maar hoe onafhankelijk is het land waar de ‘laatste dictator van Europa’ de plak zwaait én dat opnieuw Russische kernwapens wil opslaan nog van het grote Rusland?