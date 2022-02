Zesdejaars van VBS Don Bosco Gerdingen overleven in de natuur

VBS Gerdingen behaalden zes MOS-vlaggen voor Milieuzorg Op School. Als beloning mochten de 22 leerlingen van de 6de klas van juf Valerie en juf Catharina een Bushcraft - kunst van het (over) leven - doen aan de Reppelerbemden in het natuurgebied Vallei van de Abeek.

Na een wandeling van 20 minuten werden de kinderen en juffen aan de Binkermolen verwelkomd door Michael en Jan van Natuurpunt. Een kennismaking met de Abeek en aanliggende verboste beemden waren de geschikte basis om het avontuur te beginnen.Michael, de educatieve medewerker, gaf op een gepaste manier onderricht om de nodige basisvaardigheden, zoals veilig vuur maken, aan te leren. De 12-jarige jongens en meisjes zochten aanmaakmateriaal zoals schors van de beukenboom en droge takjes en kliefden zelf hout. Het was ook een goede leerschool om kennis te vergaren over de natuur.Verdeeld over vier groepen met ieder een vuurpan werd met de vuursteen, na herhaaldelijke pogingen, vuur gemaakt. De prestatie om een eeuwenoud oerelement zelf gemaakt te hebben, gaf veel voldoening. Nu is het terugkeren naar de natuur een avontuur, vroeger was het pure noodzaak om te overleven.Aan stokken gepofte mallows (enige moderniteit) en de druppels berkensap opgevangen vanuit een afgezaagd takje smaakten goed. Met jeugdige energie werd terug naar de school gewandeld.