Leerlingen Mozaïek ontmaskeren ‘The Masked Reader’ op school

Maasmechelen

De weken voor de krokusvakantie waren de leerlingen van basisschool Mozaïek in Maasmechelen in de ban van ‘The Masked Reader’. Naar analogie met het tv-programma ‘The Masked Singer’ lazen gemaskerde lezers stukjes voor uit een boek in een filmpje.

“Bedoeling was om de veertien karakters achter ‘The Masked Reader’ te ontmaskeren met als inzet een leuke prijs voor de kinderen en de ouders”, zegt directrice Inge Boden. Voor de kinderen was er een secret box te winnen, de ouders krijgen een inleefdag op school met ontbijt, mogen een verhaaltje voorlezen en zelfs zelf een lesje geven.”

Afgelopen vrijdag vond de finale plaats in de sporthal. De leerlingen hadden het hele gebeuren zelf in elkaar gestoken en stonden ook in voor de presentatie. In verschillende battles werden de karakters achter de gemaskerde voorlezers ontmaskerd. “We wisten wel dat onze juf ertussen zat, want ze was niet in de zaal”, zeiden enkele leerlingen. “Maar toch waren sommigen van ons nog mis.” jth