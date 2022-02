Ed zaagt houten dieren uit dode bomen op de Keizersberg

Dilsen-Stokkem

Op de Keizersberg langs de Europalaan, tussen de kerk en het kasteel van Dilsen, mag Ed Van der Linden uit Beek dieren zagen uit dode bomen. “Het gaat om een bos in het centrum van Dilsen”, vertelt burgemeester Sofie Vandeweerd. “Ed is bedreven in het maken van dieren of mooie figuren uit boom­stammen. Dat heeft hij al eerder bewezen.”

Langs de Maas in Rotem maakte Ed eerder al uit een hoge boom een kabouter van 5 meter. “Zeven jaar geleden ontwierp ik mijn eerste kunstwerk uit een boom”, vertelt hij. “Ik ben dat als hobby blijven doen. Ik ben blij dat ik uit dode bomen op de Keizersberg nu een uil, een eekhoorn en een vos mag maken. De dieren heb ik zelf ontworpen en zaag ik uit het hout van de dode stam. De stam blijft tot op een hoogte van 4 meter staan, zodat de dieren op de stam zitten. De dieren blijven hun natuurlijke houtkleur behouden. De vos, uil en eekhoorn zijn drie dieren die je ook wel eens in levenden lijve kan ontmoeten in een bos. Na mijn werk met een handzaag komt er nog een vijl aan te pas om alles mooi af te werken.” mmd