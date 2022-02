Dansers balletschool Marijke Clijsters na drie jaar weer op de planken

Bree

Na drie lange jaren konden de dansers van de Balletschool Marijke Clijsters eindelijk nog eens stralen op het podium.

“In het eerste deel namen we het publiek in de Zeepziederij mee naar de dromerige wereld van Don Quichot”, vertelt Nicole Reyners van de balletschool. “Na de pauze toonden onze moderne dansers het beste van zichzelf en sloten we af met een neoklassiek balletstuk. We hopen dat Marijke in haar loge hierboven trots is en heeft kunnen genieten.” pabr