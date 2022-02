Jongen (14) dood aangetroffen in woning, zes personen onder wie vader aangehouden

In het Antwerpse Turnhout is vrijdagmiddag een 14-jarige jongen dood aangetroffen in een huurwoning. Zes mensen, onder wie de vader van de jongen, werden aangehouden op verdenking van het opzettelijk onthouden van voedsel en verzorging met de dood tot gevolg.

De 14-jarige jongen die vrijdagmiddag in Turnhout werd aangetroffen was mogelijk al enkele weken overleden. Dat laat het parket van Antwerpen weten. “Het parket is afgestapt en er werd een onderzoeksrechter gevorderd. Zes mensen werden het afgelopen weekend aangehouden op verdenking van het opzettelijk onthouden van voedsel en verzorging zonder oogmerk te doden, met de dood tot gevolg en schuldig verzuim”, zegt Kristof Aerts van het parket.

“Er werd een autopsie uitgevoerd, maar de doodsoorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Uitwendige letsels waren er niet. Er wordt nu onderzocht wat er de voorbije tijd in het huis gebeurd is, en wat de oorzaak van het overlijden is geweest. Verschillende mensen worden verhoord.”

De zes mensen die zijn aangehouden zijn tussen de 31 en 43 jaar oud. Een van hen is ook de vader van de jongen. Morgen moeten de aangehoudenen opnieuw voor de raadkamer komen.