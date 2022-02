Carnavalisten wonen dialectmis bij in stampvolle kerk in Rekem

Lanaken

Het carnavalsfeest op carnavalszondag wordt in Rekem (Lanaken) altijd voorafgegaan door een dialectmis. “Het is een traditie die we in ere houden”, zegt Marc Stevens van de Brikkebekkers. De Sint-Pieterkerk zat dan ook afgelaten vol en de rood-geel-groene wimpels domineerden het kerkgebouw.

Pastoor Stef Nouwen en koster Gaby Vranken zorgden voor een bijzondere misviering. En zoals het carnaval betaamt, speelde muziek een hoofdrol. “Het koninklijk gemengd zangkoor zingt haar beste dialectliederen voor carnaval”, zegt Prins Bert II. “Ook de van Rekem afkomstige Juulke was op de afspraak en uiteraard ging feestmaker Frans Theunisz een kleine polonaise niet uit de weg.” Vanuit de kerk ging de menigte naar de feesttent van de Shirmbar, waar het glas werd geheven op een feestelijk vastenavondfeest. joge