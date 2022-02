Telenet schort uitzending Russia Today op

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle vroeg zondag al aan Telenet om de uitzendingen van Russia Today in Vlaanderen te schrappen, omdat de zender desinformatie en propaganda verspreidt. En ook Europa kondigde aan staatsmedia RT en Sputnik te verbannen.

De telecomoperator wachtte een advies van de VRM af. Die laat maandag weten dat de CRC, die bestaat uit de telecomregulator BIPT, de VRM, en de Franstalige en Duitstalige regulatoren CSA en Medienrat, gevraagd heeft aan Telenet om “de nodige maatregelen te nemen om de doorgifte van Russia Today in Vlaanderen te staken”. De zender is in België enkel via Telenet te zien, in Vlaanderen, Brussel en in een zestal gemeenten in Henegouwen.

“We hebben de vraag gekregen om het kanaal tijdelijk op te schorten. Dat is intussen gebeurd, er is nu een pancarte te zien met de boodschap dat de zender niet beschikbaar is op Telenet”, zegt Telenet-woordvoerder Stefan Coenjaerts. Hij kan niet zeggen hoeveel mensen exact naar de zender kijken in ons land, maar het gaat om een “niet druk bekeken” zender.

“De Raad van de Europese Unie zal in de komende dagen maatregelen nemen om de verspreiding te verbieden op het Europese grondgebied - in welke vorm dan ook - van signalen van door de Russische staat gecontroleerde media”, zegt VRM-woordvoerder Francis Souillaert nog.

De beslissing van de CRC werd dus genomen in afwachting van de concrete uitwerking van de Europese beslissing. “We verwachten de nodige instructies van de VRM nadat de Raad van Europa beslist heeft”, besluit Coenjaerts.