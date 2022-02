Vijf jaar cel geëist voor dumping oplegger vol chemisch drugsafval op pechstrook in Lummen

Op 17 april 2019 deelde het VTM-opsporingsprogramma FAROEK camerabeelden van een donkere Range Rover en een vrachtwagen op de Ringlaan in Lummen. Volgens de speurders waren zij betrokken bij feiten die zich twee maanden eerder, op 7 februari, afspeelden. Toen werd er een achtergelaten gestolen oplegger met tientallen vaten vol MDMA en PMK teruggevonden op de pechstrook.

De vrachtwagen kon volgens de procureur gelinkt worden aan de 55-jarige Zonhovenaar. De Range Rover was volgens de aanklager dan weer van een 55-jarige Lanakenaar. De Lanakenaar verklaarde eerst dat hij een zogenaamde Roemeense trucker achtervolgde om hem te waarschuwen voor een defect achterlicht. Pas na een DNA-match op de hendel van de oplegger, zou hij toegeven dat zijn Zonhovense vriend hem had gevraagd om te helpen om de oplegger af te koppelen en achter te laten naast de weg.

Zelf zou de man niet geweten hebben dat hij meehielp aan de dumping van chemisch drugsafval. “Pas toen hij de beelden enkele maanden later op televisie zag, besefte hij waarin hij betrokken was”, zo stelde zijn advocaat, meester Robby Loos. “Hij viel bijna van zijn stoel en heeft toen een boos telefoontje gepleegd naar zijn kameraad. Hij is geen engel, maar met drugs houdt hij zich absoluut niet bezig.”

Die kameraad, de 55-jarige Zonhovenaar, ontkent met klem en stelde zich in de Tongerse rechtbank luidop de vraag waarom zijn vriend hem erbij wil lappen. “Ik heb er echt niets mee te maken”, zo klonk het verontwaardigd.

Nummerplaat

Toch wordt de Zonhovenaar door de procureur verder ook nog gelinkt aan een dumping van vaten op 18 oktober 2019 op een terrein in Bocholt. De vrachtwagen waarmee hij zich van Nederland naar Bocholt verplaatste, werd volgens de aanklager voorzien van een andere nummerplaat zodat de oplegger niet opviel op de ANPR-camera’s.

Het traject werd volgens de Zonhovenaar echter wél gecapteerd door de tracking via mastbepalingen en sluit volgens hem volledig uit dat hij verantwoordelijk kan zijn voor de dumping. “Ik heb die nacht inderdaad een traject afgelegd. Dat mijn nummerplaat niet gezien werd door de camera’s vind ik zelf ook een raadsel. Ik heb er volgens het onderzoek 35 minuten over gedaan. Dat is inderdaad een correcte tijdspanne om aan 90 kilometer per uur die kilometers af te leggen. Het is dus onmogelijk dat ik nog een tussenstop van 20 minuten heb gemaakt om afval te dumpen”, zo verklaarde de man.

Ook een 59-jarige werknemer van het bedrijf dat eigenaar was van de truck waarmee de vijftiger zich verplaatste, werd bij het dossier betrokken. “Maar die man heeft er echt niéts mee te maken”, zo beklemtoonde de Zonhovenaar.

Vaten in loods

Tot slot zou de Zonhovenaar ook verantwoordelijk zijn voor de opslag van chemisch afval in een loods en in zeecontainers die ontdekt werden tijdens de huiszoeking na de dumping in Bocholt. Maar ook hier zou de man niets mee te maken hebben. “Nog zoiets”, zuchtte hij. De man wijst hiervoor naar een zakencontact dat hem in moeilijkheden wilde brengen na een onenigheid. “De poort staat altijd open. Iedereen kan daar binnen en zelf kom ik er misschien een keer om de twee weken.”

De Zonhovenaar riskeert vijf jaar cel en een geldboete van 16.000 euro. De 55-jarige man uit Lanaken en de betrokken werknemer van het transportbedrijf riskeren elk 40 maanden en een geldboete van 8.000 euro.

Volgens de procureur zijn de mannen niet enkel verantwoordelijk voor de dumping van het afval, maar ook voor de productie van de drugs. “De dumping van het afval mag niet onderschat worden bij de exploitatie van een labo. Het is essentieel om de illegale productie te kunnen voortzetten”, zo klonk het.

Vonnis volgt op 28 maart.