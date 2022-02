Campus de helix komt op tegen pesten

Een kind op zes in Vlaanderen wordt gepest tijdens hun jeugd. Een kind op dertig heeft er dagelijks mee te maken. (Cyber)pesten blijft tot op de dag van vandaag een hardnekkig probleem. Om dat onder de aandacht te brengen verscheen iedere dag op de sociale media van de school en op het scherm bij de ingang van de campus een quote. Leden van de leerlingenraad deelden op de openingsdag positieve slogans uit. ‘Wow, wat zijn wij toch een leuke groep’, ‘Je zelf kunnen zijn, wie je bent’, ‘We geven om elkaar’, ‘Anders zijn kan bij ons’ zijn maar enkele van de slogans waarmee de leerlingen enthousiast op de foto gingen. Door een QR-code te scannen werd een positieve boodschap op hun smartphone getoond.In de lessen werd stilgestaan bij het verschil tussen plagen, pesten en ruziemaken. In een rollenspel of via diverse stellingen moesten de leerlingen zelf in de schoenen van de pester, medepester, slachtoffer en de omstaanders stappen om zich in te leven in de gevoelens die bij een pestsituatie meespelen. Tot slot heeft iedere klas afspraken gemaakt die belangrijk zijn om pestgedrag te voorkomen. ----------------------------------Gelieve bij de foto te vermelden © Thomas Fokkema.----------------------------------