Nieuwe voorzitter Jos Trekels pakt uit met nieuwe truitjes bij Berkentrappers

- Waarom een wielertoeristenclub?“Er zijn heel wat amateur-fietsers die graag een tochtje willen maken, maar niet zo vertrouwd zijn met het uitstippelen van een rit. Wel, de Berkentrappers bieden hen de kans om deel te nemen aan onze geleide ritten op woensdag en zondag. Zij zijn ook verzekerd tijdens de uitstappen samen in groep maar ook tijdens individuele ritten. Bovendien is het lidmaatschap en de kledij geheel gratis bij de Berkentrappers.”- Hoelang ben je al lid van de Berkentrappers?“Dat is al een hele tijd, van 2005 denk ik. Als fervent fietser, was ik op zoek naar een toffe club en vond deze bij de Herkse Berkentrappers, een ware vriendengroep, waarbij de clubleiding ook oor heeft naar de noden van de leden. Waar ze in één groep begonnen, werd deze later opgedeeld in verschillende groepen met verschillende snelheden. De groep werd te groot (100 actieve leden) wat de veiligheid in gevaar bracht. Bovendien zaten we met zo’n grote diversiteit in leeftijd dat de vraag naar verschillende snelheden en kilometers zich opdrong,” aldus de kersverse voorzitter.- Voor ieders wat wils, dus?“Zo zou je het wel kunnen stellen. Ik ben in 2013 bij het dagelijks bestuur gekomen en vond dit een terechte keuze. Zo bieden we vier groepen aan met elk zijn afstand en specifieke snelheid: groep één aan 28 km/u over +/-70 km, groep 2 voor 50 km aan 23 m/u en 2plus voor 60 km aan 25 km/u. Een zevental jaar geleden verschenen de eerste elektrische fietsen in onze club. Vanuit de leden kwam de vraag om met een aparte groep te starten voor de elektrische fietsen. Zo ontstond onze derde groep, de groep van de elektrische fietsen, geleid door onze ere-voorzitter Georges Knuts met gemiddeld zo’n 45 km aan maximum 21 à 22 km/u. Doel is de vele liefhebbers, die het elektrisch fietsen als ontspanning beoefenen, een onderdak te bieden. Het is de enige wielertoeristenclub in Groot Herk-de-Stad en omgeving, die zo’n aparte afdeling opricht en promoot.”- Gratis nieuwe volledige outfit voor alle leden? Is dit een stunt?“Neen, toch niet. Wij doen dit al jaren. Wij gaan op zoek naar sponsoring voor onze truitjes en zo kunnen we een basispakket bestaande uit een korte broek, een truitje met korte en één met lange mauwen gratis aanbieden aan alle leden, ook voor de nieuwe leden, die nu pas aansluiten. Dus als je op zoek bent naar een toffe fietsclub naar uw maat, is het nu het ideale moment om je aan te sluiten. Zo kan je ook dus nu als nieuw lid nog genieten van de gratis nieuwe outfit. De enige voorwaarde hiervoor is, minstens 15 ritten rijden per jaar en gedurende vijf jaren lid blijven bij onze club. Toch wel een mooie geste, niet?"- Wat is uw toekomstvisie?“Wij moeten doordacht beslissen met het oog op het voortbestaan van de club op lange termijn. Daarvoor kan ik ook rekenen op onze bestuursleden: ondervoorzitter Filip Borgions, penningmeester Julien Knaepen, secretaris Ludo Nickmans en rittencoördinator Willy Mathys. Ik wil dan ook dat elke stem van elk bestuurslid evenwaardig is. Natuurlijk mag ik ook de hulp van de vele vrijwilligers in de club niet vergeten, want zonder hen bestaat onze club niet.”- Maar de Berkentrappers staan ook voor andere activiteiten?“Jazeker, we zijn niet alleen een fietsclub voor de leden maar nemen ook een sociaal engagement op. Zo organiseren we elk jaar onze Wilfried Cretskens Classic, met ritten over afstanden van 50, 75, 100 en 130 km volledig uitgepijld door Hageland en Haspengouw. Hier mochten we in het verleden tot 1300 wielertoeristen verwelkomen. Daarnaast nemen we ook deel aan lokale organisaties zoals de jaarlijkse rit voor wielertoeristen van de gemeente, doen we de begeleiding van ritten voor leerlingen van de scholen, helpen we bij de bevoorrading van de ritten van de VWB… Kortom, we willen meer zijn dan gewoon een fietsclub. Maar in de eerste plaats willen we vooral een vriendenclub zijn”, besluit de nieuwe voorzitter Jos Trekels.