Stad verkoopt Eeuwfeestgebouw aan projectontwikkelaar

Het Eeuwfeestgebouw is gelegen aan het Eeuwfeestplein in Beringen-Mijn. Ten tijde van de mijn deed het gebouw dienst als logementshuis voor mijnwerkers, beter gekend als Hotel 6. Later werd het een lagere school en ontmoetingscentrum, maar de typische bouwtypologie van de mijncité bleef steeds behouden.“De verkoop van het Eeuwfeestgebouw maakt deel uit van de doelstelling in het meerjarenplan om het gebouwenpatrimonium en de gronden in eigendom van de stad af te bouwen en te rationaliseren”, vertelt schepen van Patrimoniumbeheer Patrick Witters. “De verkoop gaat echter gepaard met een aantal strikte voorwaarden. Zo moet de koper ervoor zorgen dat het gebouw zijn maatschappelijke meerwaarde behoudt, zijn beeldbepalende karakter bewaart en in harmonie is met de omgeving.”Een jury, bestaande uit onder andere schepen van Patrimoniumbeheer Patrick Witters en schepen van Erfgoed An Moons, heeft deze aspecten beoordeeld nadat de koper het voorstel is komen toelichten. Het voorstel geeft blijk van respect voor het erfgoed van het historisch gebouw waarbij het beeldbepalende karakter ervan behouden blijft en de invulling van het gebouw met woonentiteiten en een B&B sociaal en harmonieus ingebed kan worden in de omgeving.Het stemt het stadsbestuur van Beringen gunstig dat er een zeer grondige renovatie wordt gepland met investeringen in duurzaamheid waardoor het pand weer gewapend is tegen de toekomst. De jury oordeelde dat het concept voldoet aan de gestelde voorwaarden. Het college van burgemeester en schepenen heeft het advies van de jury goedgekeurd op 10 februari en ging akkoord om de verkoop toe te wijzen.