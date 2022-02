The Masked Singers is hoogtepunt van carnavalsweek in ’t Klavertje

Er was om te beginnen de gekke week: fluodag, black & white, dierendag, foute dag en op vrijdag mocht iedereen zich vrij verkleden. Op deze dag kreeg ook iedere klas een pretpakket met allerlei leuke opdrachten om per klas uit te voeren en wat lekkere dingen om van te smullen. Maar naast deze gekke week, was er nog iets zeer mysterieus. De kinderen kregen iedere ochtend een filmpje toegestuurd in de klas. In deze filmpjes waren liedjes ingezongen door de leerkrachten, waarbij ze onherkenbaar verkleed waren: ‘The Masked Singers: ’t Klavertje’. De kinderen kregen ook tips en moesten iedere dag raden welke leerkrachten er achter welke maskers schuilden. Het was een leuke, spannende week, met heel wat mysterie en discussies over wie het bij het rechte eind had. Op vrijdag kwam dan eindelijk de grote onthulling van The Masked Singers. En tijdens die onthulling waren er heel wat verrassingen, zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten. Ook in de wijkschool Steenoven kwamen de kinderen vrijdag verkleed naar school en vierden zo op hun eigen manier carnaval.