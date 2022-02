Bewoners Huize Fabor nodigen hun nieuwe buren uit in gloednieuw zorgcentrum

Dilsen-Stokkem

In Huize Fabor, een nieuw centrum van Zorggroep Arum, in de Dorpsstraat in Lanklaar hebben de bewoners voor het eerst hun nieuwe buren ontmoet.

“Volgende week verhuizen de 24 bewoners officieel van Stokkem naar Lanklaar”, vertelt kersvers algemeen directeur Philippe Beliën van Zorggroep Arum, voorheen De Meander. “We hebben onze nieuwe buren een drankje en een versnapering aangeboden”, zeggen bewoners Pieter Paul, Kevin, Marleen, Suzanne en Thomas.

Buurman Anthony Hoeven heeft de bouw van het pand op de voet gevolgd. “Voorheen stond er een grote meubelwinkel en twee woonhuizen. De winkelruimte deed zelfs dienst voor tien decors in de VRT-serie Beau Séjour”, zegt Anthony. Ook buurvrouw Brigitte Hendrikx volgde de bouwwerken elke dag. “Het is dan ook plezant om eens binnen te mogen kijken vooraleer het gebouw in gebruik genomen wordt. Het is een mooie aanwinst in onze straat.” Gusta Claes kijkt uit op de tuin van het nieuwe centrum. “Ik zal de bewoners regelmatig vanuit mijn tuin kunnen groeten”, lacht ze. mmd