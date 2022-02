Volledige UEFA-schorsing dreigt voor Rusland: “Spartak Moskou is eerste slachtoffer en wordt uit Europa League gezet”

De Russische ploeg zou niet langer mogen deelnemen aan de tweede grootste Europese voetbalcompetitie na de invasie van Rusland in Oekraïne. Daardoor zou tegenstander RB Leipzig zonder te spelen naar de kwartfinales mogen. Van het doorschuiven van een ander team zou geen sprake zijn, klinkt het bij de Duitse krant. Vanwege de luchtruimbeperkingen zal het voor de Russen sowieso moeilijk zijn om zich richting de Europese Unie te verplaatsen.

RB Leizpig zou hierover maandag een beslissing verwachten. “We staan in direct contact met de betrokken instanties en hebben alle vertrouwen in de UEFA. We gaan ervan uit dat deze wedstrijden geannuleerd zullen worden”, aldus grote baas Oliver Mintzlaff.

© BELGAIMAGE

De wedstrijden tussen Spartak Moskou en RB Leipzig staan gepland voor 10 maart (in Duitsland) en 17 maart (in Rusland). Spartak plaatste zich voor de 1/8ste finales door een groep met Napoli en Leicester City te winnen.

Volledige UEFA-schorsing dreigt voor Rusland

De Europese Voetbalconfederatie UEFA staat op het punt om Rusland een volledige schorsing in alle competities op te leggen, na de inval in buurland Oekraïne, zo maakte het Duitse nieuwsagentschap SID maandag bekend.

De eerste club die daardoor geraakt zou worden, is Spartak Moskou, dit seizoen nog de enige Russische vertegenwoordiger op het Europese toneel. In de achtste finales van de Europa League zouden zij het moeten opnemen tegen het Duitse RB Leipzig. Als het duel geannuleerd wordt, mag Leipzig zonder te spelen naar de kwartfinales. Ook aan het EK vrouwenvoetbal van komende zomer in Groot-Brittannië zou Rusland niet mogen deelnemen. Zij zouden er uitkomen tegen Nederland, Zweden en Zwitserland.

De UEFA besliste eerder al om de Champions League-finale weg te halen uit Sint-Petersburg en te verplaatsen naar Parijs, en ook het sponsorcontract met het Russische gasbedrijf Gazprom staat ter discussie. Volgens SID zou het besluit om Rusland te schorsen gesteund worden door meerdere federaties, zoals de Duitse DFB en de Engelse voetbalbond FA.

“Ik kan me niet inbeelden dat er wedstrijden tegen Rusland gespeeld kunnen worden. Dat is gewoon onmogelijk”, aldus Peter Peters, lid van de FIFA-raad en kandidaat-bondsvoorzitter bij de DFB. Daarnaast roept hij de FIFA op om een wereldwijde schorsing uit te spreken.