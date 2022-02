Leerlingen VBS Ulbeek lopen voor grotere voetbalgoals

Wellen

De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van VBS Ulbeek organiseerden op eigen initiatief een heuse sponsorloop in de school. Op die manier willen ze centen bij elkaar krijgen om grotere voetbalgoals aan te schaffen. “Deze zijn echt wel te klein voor ons”, vertellen Amber, Marie, Leon en Floris. “We hebben zelf het parcours uitgestippeld, een brief voor de ouders en sponsorkaarten gemaakt en met de directeur besproken wat we met de winst gaan doen. De kleine goaltjes schenken we aan onze kleuters.” Het parcours liep dwars door de eetzaal, de toiletten en de speeltuin. Voor de kleuters was er een aangepaste route van 120 meter. De jongsten liepen 10 minuten, en steeg het per graad met 5 minuten. Ook de initiatiefnemers liepen mee, goed voor zo’n 25 minuten. rudc