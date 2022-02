Vrijwilliger Guy rijdt anderhalve keer de wereld rond

Nieuwerkerken

De gemeente Nieuwerkerken heeft een mindermobielencentrale. Die brengt mensen met een beperkt budget en beperkte vervoersmogelijkheden naar waar ze moeten zijn. “We rekenen hiervoor op vrijwilligers. Eén van hen hebben we nu in de bloemetjes gezet. Want al tien jaar lang rijdt Guy Vanstraelen rond voor onze mindermobielen. In dat decennium heeft hij zo’n 62.000 kilometer afgelegd, dat is bijna anderhalve keer de wereld rond. We hebben Guy daarom een fijne mand vol lekkers geschonken om hem te bedanken voor zijn jarenlange inzet.” zo vertelt Steven Knapen, die in Nieuwerkerken mee instaat voor de coördinatie van de mindermobielencentrale. Guy zelf was daar heel blij mee, maar hij haalt vooral voldoening uit zijn vele contacten met zijn passagiers: “De fijne babbeltjes tijdens de rit zijn altijd leuk. Voor velen van hen is dat soms het enige sociale contact dat ze die dag hebben. Geregeld vragen ze me eens binnen om een samen een koffietje te drinken. Dan maak ik graag tijd om naar hun levensverhalen te luisteren. De dankbaarheid en waardering voel je dan snel. Bij sommige klanten zijn die contacten dan ook uitgegroeid tot een blijvende vriendschap”, zo vertelt Guy. len