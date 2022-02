Stevoort Nursery School bouwt al 10 jaar in Gambia

Hasselt

In ontmoetingscentrum Steborg hebben een 400-tal sympathisanten van de Stevoort Nursery School teruggeblikt op 10 jaar werking. “Dat is een project in het Gambiaanse dorpje Jammeh-Kunda waar we elk jaar opnieuw met een aantal Stevoortenaren naartoe gaan om te werken”, zegt Peter Liefsoens. “Tien jaar geleden hebben we deelgenomen aan een soort alternatieve Dakar-rally tussen Antwerpen en de Gambiaanse hoofdstad Banjul. En we zijn toen in Jammeh-Kunda blijven plakken. In het voorbije decennium hebben we daar o.a. een schooltje gebouwd, een creatief atelier voor de volwassenen, een multifunctionele ontmoetingsplaats, watervoorzieningen en zonnepanelen. Verder helpen we de dorpsbewoners via renteloze leningen om zelf bedrijfjes op te starten, in de groenteteelt of de kippenkwekerij bijvoorbeeld. Om te vermijden dat het bos wordt kaalgekapt voor stookhout hebben we een project opgestart om briketten te maken van de schillen van pindanoten. Dus niet alleen zelfredzaamheid maar ook milieubewustzijn staat hoog op de prioriteitenlijst.” (raru)