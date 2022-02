Het Heilig Wammes plant carnavalsstoet op 1 mei

Op donderdag 24 februari hebben de Awt Prinse en de Awt Jeugdprinse de binnenstad van Maaseik versierd met 5555 ballonnen. Dit was een idee van de Gospelvrouwlu-j die dit afgelopen jaar in het leven hebben geroepen.Op zaterdag 26 februari heeft de burgemeester aan het stadhuis de macht overgedragen aan de prinsen Erik III en Warg I. Na de overhandiging werd een groot feest ingezet in de cafés van Maaseik.Op maandag 28 februari vindt het Maaseiker straatcarnaval plaats. Op dinsdag 1 maart is het kloonjedieënsdig, dit jaar zonder optocht door de geldende regels, maar dit wil niet zeggen dat de carnavalisten niet in hun mooiste clownkostuum de straat op mogen. Op aswoensdag 2 maart wordt het feest afgesloten in de Maaseiker cafés.De stoet van Het Heilig Wammes gaat door op 1 mei 2022. Wil je deelnemen aan deze stoet, dan kan je een mailtje sturen naar stoet@heiligwammes.be.