EU verwacht Oekraïense aanvraag tot lidmaatschap: “Ze zijn een van ons en we willen ze erin”

“Ik ben vanochtend op de hoogte gebracht van het feit dat Oekraïne op het punt staat om een officiële aanvraag te versturen naar de EU”, stelde Michel maandagochtend in een gesprek met een aantal persagentschappen. De toetredingskansen van Oekraïne zijn al jaren een onderwerp van discussie en de Belgische oud-premier wees erop dat er uiteenlopende standpunten bestaan onder de lidstaten.

In een videoboodschap had de Oekraïense president Volodimir Zelenski maandagochtend een nieuwe oproep aan de EU gelanceerd om zijn land onverwijld te laten toetreden “via een nieuwe speciale procedure”. “Ik ben er zeker van dat dit rechtvaardig is. Ik ben er zeker van dat dit mogelijk is”, aldus de president op de vijfde dag van het Russische militaire offensief tegen zijn land.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen had zondag in een interview een lans gebroken voor het lidmaatschap van Oekraïne. “Mettertijd zullen ze inderdaad bij ons horen. Ze zijn een van ons en we willen ze erin”, verklaarde de Duitse. Haar woordvoerder verduidelijkte maandag dat von der Leyen haar standpunt als voorzitter van de Europese Commissie gaf, maar hij stipte ook aan dat er “een procedure bestaat” en dat “zij niet alleen beslist”. “Ze heeft duidelijk verwezen naar het feit dat Oekraïne een Europees perspectief heeft”, vanuit de vaststelling dat het land “één van de onzen is in de zin dat het een Europees land is”, zo stelde de woordvoerder.

Bij een officiële vraag tot lidmaatschap is het aan de Europese Commissie om een advies uit te brengen. Vervolgens moeten de lidstaten zich unaniem uitspreken. Indien het antwoord positief is, volgen normaliter jaren van toetredingsonderhandelingen waarin de kandidaat-lidstaat moet aantonen dat het klaar is om alle Europese regels toe te passen.