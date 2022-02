Elise Mertens stijgt op WTA-ranking naar 23e plaats

Elise Mertens stijgt op de maandag verschenen WTA-ranking van de 26e naar de 23e plaats. De Hamontse werd afgelopen week in Doha, waar de Poolse Iga Swiatek de vierde titel uit haar carrière won, uitgeschakeld in de achtste finales.

Swiatek gaat vier plaatsen vooruit en wordt de nummer 4 in de wereld, net voor Anett Kontaveit, die ze versloeg in de finale in Qatar. De Estse, die in de achtste finales Elise Mertens wipte, schoof twee plaatsen op. De Australische Ashleigh Barty is nog steeds de nummer 1 van de wereld, maar krijgt een nieuwe runner-up achter zich. De Tsjechische Barbora Krejcíková heeft de tweede plaats veroverd ten koste van de Wit-Russin Aryna Sabalenka, die naar de derde plaats is afgegleden.

De Belgische nummer twee Alison Van Uytvanck, die in Doha in de tweede ronde werd uitgeschakeld, zakte twee plaatsen naar de 55e plaats. Maryna Zanveska (68e) en Greet Minnen (78e) zijn beiden een plaats gestegen. Minnen staakte zondag de strijd in de finale van het ITF-toernooi in Nur-Sultan. Ysaline Bonaventure, halvefinaliste in Nur-Sultan, staat terug in de top 200, na een sprong naar de 190e plaats (+21). Kirsten Flipkens volgt als 335e (-7).