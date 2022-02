Opmerkelijk: “Oekraïne heeft Chelsea-eigenaar Roman Abramovich gevraagd te helpen in gesprekken met Rusland”

De Russische miljardair zette onlangs na bijna 20 jaar een stap opzij bij Chelsea, de club van Romelu Lukaku. Er hangen in Engeland sancties boven zijn hoofd omwille van zijn goede banden met Russisch president Vladimir Poetin.

Het is dan ook opmerkelijk dat Abramovich volgens zijn woordvoerder betrokken zou zijn bij de vredesgesprekken tussen Rusland en Oekraïne, die sinds vorige week in oorlog zijn.

“Ik kan dat bevestigen”, klinkt het. “Roman Abramovich is gecontacteerd door de Oekraïense kant om steun te verlenen aan de zoektocht naar een oplossing voor het conflict. Sindsdien probeert hij te helpen. Gezien wat er op het spel staat, vragen we ieders begrip voor het feit dat we hierover nog niet gecommuniceerd hadden.”

“Beperkte invloed”

De vraag zou gekomen zijn van de Oekraïense filmmaker Alexander Rodnyansky, al zou de invloed van Abramovich eerder “beperkt” zijn.

“De Oekraïense kant zocht al een tijdje naar iemand aan de Russische kant om hen te helpen een oplossing te zoeken”, aldus Rodnyansky bij Sky News. “Ze voelen zich verbonden met Abramovich door de Joodse gemeenschap en hebben hem gecontacteerd. Sindsdien probeert Abramovich steun te mobiliseren om een vredevolle oplossing te vinden. Hoewel zijn invloed beperkt is, is Abramovich de enige die antwoordde op de oproep en zijn verantwoordelijkheid opnam.”

Volgens de filmmaker zouden Oekraïens president Volodymyr Zelensky en zijn entourage “enorm dankbaar” zijn voor de inspanningen van de Chelsea-voorzitter.

De Londense club stuurde afgelopen weekend nog een fel bekritiseerde boodschap de wereld in over de oorlog in Oekraïne. Het feit dat er in tekst van amper 24 woorden geen enkele keer Rusland stond, vonden velen onbegrijpbaar.

“De situatie in Oekraïne is afschuwelijk en verwoestend”, klonk het. “De gedachten van Chelsea FC zijn bij iedereen in Oekraïne. Iedereen van de club bidt voor vrede.”