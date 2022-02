Het grapje van Tom Holland, ongeloof bij Jennifer Hudson en dure look van Meghan Markle: de opvallendste momenten tijdens de NAACP Image Awards

De jaarlijkse NAACP Image Awards eren uitzonderlijke prestaties van zwarte artiesten en entertainers in de film-, televisie-, muziek- en literatuurwereld. De prijzen werden afgelopen zaterdag uitgedeeld in New York. Wij spotten een aantal opmerkelijke hoogtepunten van de avond.

Burgerrechtenbeweging National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) organiseerde de Image Awards dit jaar al voor de 53ste keer. De uitreiking viert de bijzondere prestaties van mensen van kleur in meer dan tachtig categorieën die film, televisie, muziek, literatuur en podcasts beslaan.

Prijzige outfit van Meghan Markle

De hertog en hertogin ontvingen de President’s Award voor hun buitengewone inzet voor de gemeenschap. Meghan Markle droeg een aanzienlijk prijzige outfit om de toch wel nederige prijs in ontvangst te nemen. Aan de jurk van ontwerper Christopher John Rogers hangt naar verluidt een prijskaartje van 2.500 tot 8.000 euro. Daarbij droeg ze een gouden armband van prinses Diana en haar verlovingsring van zo’n 300.000 euro. (Lees hieronder verder)

Dubbele erkenning voor Jennifer Hudson

Jennifer Hudson nam niet alleen de award voor beste entertainer van het jaar in ontvangst, maar won ook de prijs voor beste filmactrice voor haar rol als Aretha Franklin in Respect. De Dreamgirls-actrice en zangeres werd dit jaar opvallend genoeg genegeerd door de Academy Awards voor zowel beste actrice als beste song en was daardoor extra verrast door de erkenning.

“Dit is voor de nalatenschap van Ms. Franklin”, zei Hudson, terwijl ze de prijs voor beste actrice in ontvangst nam. “Het was bij de NAACP Awards dat ik zoveel legendes en iconen heb gezien die mij inspireerden. Ik kan niet geloven dat ik hier nu sta met zo’n award in mijn handen. Het gevolg van de Aretha’s, Patti LaBelles en Halle Berry’s: al die legendarische vrouwen op dit podium die mij geïnspireerd hebben.” (Lees hieronder verder)

Tom Holland grapt met de outfit van Zendaya

Zondag deelde Zendaya een foto van haar look van de avond op Instagram. “Gisteravond voor de NAACP Image Awards in deze prachtige jurk van Balmain uit 1956”, schreef de 25-jarige Euphoria-actrice als bijschrift bij de foto. In de commentaren liet haar lief Tom Holland de wereld weten dat hij de look als eerste heeft mogen gezien. “Eerst!”, schreef de Spiderman-acteur in de commentaren. (Lees hieronder verder)

Will Smith en Mary J. Blige

Andere winnaars waren onder andere Will Smith voor beste acteur in de film King Richard en Angela Basset voor beste actrice in de drameserie 9-1-1.

Om de avond muzikaal op te luisteren, betrad de koningin van de hiphop soul, Mary J. Blige, het podium van het Apollo Theater en bracht de eerste single van haar recente album Good morning gorgeous.

