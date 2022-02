Buitenschoolse Kinderopvang opent nieuwbouw Tutti Frutti in Zepperen

De Buitenschoolse Kinderopvang Tutti Frutti heeft maandag de deuren geopend van de nieuwe vestiging in Zepperen. De verhuis van de vroegere opvanglocatie in Kortenbos naar het terrein van secundaire school Hasp-O Zepperen in de Kasteelstraat is daarmee een feit. Tijdens de krokusvakantie verzorgen medewerkers van Tutti Frutti hier de opvang van een 65-tal 2,5- tot 12-jarigen

Het was een feestelijke dag voor de Buitenschoolse Kinderopvang in Sint-Truiden. Al vroeg stonden de eerste jonge bezoekers te trappelen voor hun eerste dag in de nagelnieuwe opvanglocatie in Zepperen. Samen met het Tutti Frutti team wentelden de kinderen zich in een wervelende carnavalssfeer.

“Op onze locatie in Kortenbos was er plek voor ten hoogste 32 kinderen. Hier kunnen we er 80 opvangen.’ zegt schepen van Kinderopvang Nina Kvikvinia.

Thuisgevoel

“Door de instroom van jonge gezinnen in de buurt, werden de wachtlijsten voor de kinderopvang almaar langer. We mochten de verhuis dus niet langer uitstellen. Na drie jaar waren eindelijk alle vergunningen rond”, vult schepen van gebouwinfrastructuur Johan Mas aan. “Het lokaal bestuur besloot om deze ruime opvangunit te plaatsen. Dit is natuurlijk een tijdelijke oplossing, maar door de gezellige inrichting zijn we er toch in geslaagd een thuisgevoel te creëren voor onze jonge bezoekertjes. Alles is hier voorzien: een grote speelruimte, slaapruimtes, een ingerichte keuken, toiletten”, aldus Mas.

Tutti Frutti heeft negen Buitenschoolse Kinderopvangplaatsen op het grondgebied, samen goed voor opvang van 360 kinderen. (Jc)