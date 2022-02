Elke Miny is Genkenaar van het jaar 2022

Genk

Met 2.678 stemmen is Elke Miny verkozen tot Genkenaar van 2022. Het nieuws werd zondagnamiddag bekendgemaakt door burgemeester Wim Dries tijdens een live show van Radio GRK.

Het was de lokale radio die jaren geleden het initiatief nam om Genkenaars die zich verdienstelijk maken in de samenleving te erkennen. Dit jaar werden uit tal van inschrijvingen vijf kandidaten genomineerd: Judith Alders, Jasko Braem, Mario Cannas, John Dalemans en Elke Miny. Met 47 procent van de stemmen mag die laatste zich uiteindelijk Genkenaar van het jaar noemen. “Elke is iemand die in de bres springt voor mensen die met problemen zitten en nood hebben aan hulp”, zegt Eddy Thijs, voorzitter van Radio GRK. “Zij zorgt voor onder meer tweedehandsmeubels, kleding of helpt bijvoorbeeld ook mee bij weggelopen huisdieren.” cn