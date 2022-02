Leerkrachten Klok houden de Masked Teacher

Kortessem

In VBS Klok in Kortessem werd op een alternatieve en coronaveilige wijze carnaval gevierd. Iedere dag mochten de leerlingen verkleed naar school komen in een bepaald thema. Op maandag waren dat gekke kleuren, op dinsdag gekke schoenen, woensdag gekke haren, donderdag gekke armen en benen. Tenslotte op vrijdag was het knotsgekke dag, verkleed naar eigen keuze. Als alternatief van de carnavalstoet hadden ze ook deze week een wedstrijd gehouden ‘the masked teacher’. Een grote groep leerkrachten bood zich spontaan aan om hieraan mee te doen. Verkleed in onesie en masker werden er foto’s gemaakt en opgehangen. De leerlingen moesten dan raden welke leerkrachten zich achter de maskers hadden verscholen. Tijdens de speeltijden toonden de ’masked teachers’ zich ook aan de leerlingen. Op vrijdag volgde dan de grote ontknoping en lieten de leerkrachten hun ware gelaat zien. (rapo)