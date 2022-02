Kinderen van Schakelschool tonen hun dank aan vrijwilligers

Hasselt

Naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger hebben de kinderen van de Schakelscool in Kuringen drie topvrijwilligers met enkele mooie tekeningen, een daverend applaus en een klein geschenk hun dank betoond voor hun inzet. “Marijke Lambrights van de vzw Isbroodnodig bezorgt ons regelmatig spullen die we heel goed kunnen gebruiken”, zegt directrice Marijke Bleus. “Zij zorgt ook met een warm hart voor financiële steun voor onze projecten rond kansarmoede. De andere twee vrijwilligers die we in de bloemetjes zetten, zijn verschillende dagen per week actief in de school. Jean Houbrechts is de man van de soep en de afwas. Hij bedeelt de soep aan de leerlingen en zorgt voor de opruim en de afwas. En Peggy Goyvaerts komt elke dag vanuit Wellen om de autistische kinderen van juf Sabrina te helpen met lezen en rekenen.” “En ik ga soms ook mee wandelen”, zegt Peggy. “Waarom ik dit doe? Ik ben hier toevallig terechtgekomen. Enkele jaren geleden heb beslist dat ik me sociaal nuttig wou maken. En toen zag ik dat ze hier in de Schakelschool iemand zochten om als vrijwilliger te helpen. Ik geniet enorm van de vriendschap die ik van de kinderen krijg. En af en toe is er zelf een warme knuffel bij!” raru