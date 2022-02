“De dokter zei dat zijn vrouw ‘ook weleens klaagt’ over menstruatie”: patiënten wijzen op gebrekkige zorg bij endometriose in open brief

Maart is wereldwijd de Endometriose Awareness Maand. Minstens één op de tien vrouwen leeft met endometriose, een aandoening die aan de basis kan liggen van een hele reeks klachten waaronder hevige menstruatiepijn. Om de ziekte een gezicht te geven, kaarten patiënten in een open brief de schrijnende tekortkomingen in de Belgische en Nederlandse endometriosezorg aan.

Vaak lijden vrouwen met endometriose in stilte, omdat de aandoening laat of zelfs nooit wordt vastgesteld. Bij de open brief werden al negentig getuigenissen van endometriosepatiënten gevoegd. De getuigenissen zijn heel divers, maar stuk voor stuk hartverscheurend.

Het gaat meestal om lange lijdenswegen van niet geloofd worden, verlammende menstruatiepijn en permanente schade aan weefsels, organen en fertiliteit. Vrouwen die lijden aan endometriose ervaren geregeld dat artsen hen niet geloven, de aandoening niet (her)kennen of niet erkennen dat het hen aan voldoende expertise ontbreekt om de ziekte goed te behandelen.

Enkele opvallende getuigenissen:

“Ik werd niet serieus genomen, ook al werd ik in een rolstoel binnengebracht omdat ik gewoon niet meer kon lopen van de pijn.”

“Hevige pijn aan buik, rug, benen, hoofd en een depressie op 14 jaar. Met anticonceptie moet ik maar stoppen met klagen.”

“Ik heb levenslange bijwerkingen door injecties voor een kunstmatige menopauze: losse tanden, reuma-achtige klachten, stijve vingers en tenen.”

“De arts zei: ‘Tja, mijn vrouw klaagt ook wel eens over haar menstruatie’.”

Erkenning als chronische ziekte

In de open brief wordt gevraagd dat endometriose, zoals recent in Frankrijk, erkend wordt als chronische ziekte, waarbij medische zorg en behandelingen vergoed worden. De brief werd al meermaals aan de Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) bezorgd, met de vraag om overleg.

Illustratoren

Om de boodschap kracht bij te zetten, leveren meer dan dertig illustratoren, waaronder Arnoleon, Larisa Butera, Kim den Dulk, NANOE (Carremans), Kwertoons, Elien Van Landeghem, Lies Vanloocke en Estée Janssens tekeningen en cartoons bij de getuigenissen. Doorheen heel de maand maart zullen illustraties en fragmenten van getuigenissen gedeeld worden op Instagram.