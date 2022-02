Bingozoektocht door de leefwereld van Franciscus van Assisi

SINT-TRUIDEN

Het Museum DE MINDERE lanceerde in de krokusvakantie museumbingo. Met dit eenvoudige, plezante spel ontdek je veel nieuws in het museum. “Je ziet kunstwerken in een ander daglicht, je ontdekt details die je nooit eerder opvielen en je leert goed kijken”, zegt Peter Preuveneers. “Elke deelnemer krijgt een kleurrijke bingokaart en gaat in het museum op zoek naar bijzondere voorwerpen en probeert zoveel als mogelijk afbeeldingen te herkennen. Zo kom je allerlei interessants te weten over de grote natuur- en dierenvriend Franciscus van Assisi en zijn inspirerende ideeën. Museumbingo is tegelijkertijd amusant, ontspannend én leerrijk. Deze familiebingo is voor groot en klein (vanaf 6 jaar). Zo beleeft iedereen plezier”, besluit Peter. jcr