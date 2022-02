Stijgende energieprijzen: bespaar tot 460 euro per jaar op je factuur met deze vijf tips

In heel Europa zijn de prijzen voor gas en elektriciteit zijn hoog. Helaas zullen de energieprijzen nog een tijdje zo blijven en zelfs verder stijgen als de oorlog in Oekraïne aanhoudt. “Alhoewel we voor de levering van gas in principe niet afhankelijk zijn van Rusland, speelt het wel mee om de gasprijzen te bepalen”, zegt professor internationale economie Filip Abraham (KU Leuven en Vlerick Business School). Maar wat kan je zelf doen? Wij geven je vijf tips om je verbruik tot wel 460 euro per jaar te beperken.

1. Programmeer je thermostaat slim

Wanneer je voor elk moment van de dag de juiste temperatuur kiest, kan je tot 200 euro per jaar besparen. Overdag is de ideale temperatuur 20-21 graden voor de leefruimte, 17-18 graden voor de slaapkamers en 22 graden voor de badkamer. ’s Nachts is 16 graden voldoende. De kinderkamer is een uitzondering, daar is 19 graden de aanbevolen temperatuur.

’s Nachts een temperatuur van 16 graden lijkt weinig. Maar het heeft tal van voordelen: Je valt makkelijker in slaap doordat je bloedsomloop verlaagt, je hebt minder last van hoofd- en keelpijn, een verstopte neus en een droge huid.

2. Verlaag je temperatuur met één graad

Door de temperatuur van je thermostaat met een graad te verlagen, kan je tot 7% besparen op je verbruik. Dat is een gemiddelde besparing van bijna 100 euro per jaar. Dus wanneer je de temperatuur in je slaapkamers verlaagt naar een 16 of 17 graden in plaats van 19° of 20 graden bespaar je een heel pak.

3. Schakel toestellen in stand-by uit

Sluimerverbruik vertegenwoordigt tussen de 7% en 18% van ons ‘niet-essentieel’ elektriciteitsverbruik. Denk aan Tv’s, computers, videospelconsoles, wifi-routers, printers, hifi-systemen, smartphone-opladers, nachtlampjes … Bespaar gemiddeld tot 80 tot 100 euro per jaar op sluimerverbruik afhankelijk van het aantal toestellen!

4. Onderhoud regelmatig je diepvriezer

Voor een diepvriezer is een dun laagje vorst van 3 millimeter voldoende om je elektriciteitsverbruik met 15% te doen stijgen. Wanneer je regelmatig je diepvriezer ontdooid kan je tussen 10 en 30 euro per jaar besparen.

5. Was kleren op de eco-stand

Wanneer je kleren wast op het ecoprogramma en kiest voor een 30° was, kan je tot 20 euro per jaar besparen. De wasmachine verbruikt minder energie doordat je wast op een lagere temperatuur en het gebruikt vaak ook minder water. Sommige vaatwassers beschikken ook over een eco-stand.