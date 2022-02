Poolse douane ontkent beschuldigingen van racisme aan Oekraïense grens: “Onzin”

De Poolse grenswacht ontkent dat mensen van Afrikaanse origine die de oorlog in Oekraïne ontvluchten, aan de grens met Polen worden teruggestuurd vanwege hun huidskleur. Berichten in die zin circuleren sinds afgelopen weekend op sociale media, maar zijn “onzin”, zegt een woordvoerster.

Sinds het weekend doen videobeelden van scènes aan de Pools-Oekraïense grens de ronde waarin vluchtelingen van Afrikaanse origine grensbeambten ervan beschuldigen hen dagenlang in de kou en zonder voedsel te hebben laten wachten aan de grens, terwijl blanke vluchtelingen uit Oekraïne er wel vlot konden passeren. Ze beschuldigen zowel de Oekraïense als de Poolse grenswacht van racisme. In Oekraïne studeren duizenden jonge Afrikanen uit voornamelijk Nigeria, Ghana, Kenia, Zuid-Afrika, Ethiopië en Somalië. Het onderwijs is er relatief goedkoop en kwalitatief.

De Nigeriaanse minister van Buitenlandse Zaken Geoffroy Onyeama vroeg zijn Oekraïense ambtgenoten al om tekst en uitleg. Ook de Zuid-Afrikaanse overheid maakt melding van problemen. Volgens de Ghanese minister van Buitenlandse Zaken, Shirley Ayorkor Botchwey, ondervinden studenten uit haar land op dit moment echter geen problemen om het land te verlaten.

“Onzin”

Een woordvoerster van de Poolse grenswacht ontkent dat Afrikaanse vluchtelingen om racistische redenen worden teruggestuurd. “Onzin”, zei ze maandag aan het Duitse persagentschap DPA. “De officieren van de Poolse grenswacht helpen alle mensen die het oorlogsgebied Oekraïne ontvluchten. Nationaliteit speelt geen rol.” Volgens de woordvoerster komt de grenswacht nu dagelijks in contact met vluchtelingen van tientallen verschillende nationaliteiten, onder wie ook burgers uit Azië en andere landen buiten de Schengenzone.

Ook de Poolse ambassadeur in Nigeria benadrukt dat iedereen gelijk wordt behandeld aan de grens. “Ik kan u verzekeren dat sommige Nigeriaanse staatsburgers de grens naar Polen al hebben overgestoken”, zei ze aan lokale media.