Twee Nederlanders onder invloed van drank en drugs proberen te vluchten na ongeval

In Averbode vlakbij Tessenderlo zijn twee Nederlanders weggevlucht na een ongeval waarbij een koppel lichtgewond raakte. Ze bleken onder invloed van alcohol en drugs en werden gearresteerd.

Rond 8.20 uur kwam het zaterdagochtend op het kruispunt van de Herseltsebaan en de Langestraat in Averbode tot een botsing tussen een Renault met Nederlandse nummerplaat en een BMW met aanhangwagen. De BMW kwam na de klap in de gracht terecht. De twee inzittenden, een 42-jarige man en zijn 45-jarige vrouw uit Laakdal, zaten geklemd en moesten bevrijd worden. Het koppel werd lichtgewond afgevoerd.

Na het ongeval zag een getuige een man uit de Nederlandse wagen springen en in het bos verdwijnen. Hij achtervolgde hem en zag hoe hij zich wegstak achter een huis. De politie kon uiteindelijk een 32-jarige en 29-jarige Nederlander arresteren. Allebei ontkenden ze achter het stuur te hebben gezeten en waren ze zeer karig met hun medewerking. De twee waren onder invloed van alcohol en drugs. Een van hen kon geen rijbewijs voorleggen omdat dat in Nederland ingehouden was. Verder sporenonderzoek zal uitwijzen wie er achter het stuur zat. siol