Ploegleider Jasper Stuyven doet emotionele oproep en mijdt Russische collega: “Het risico bestaat dat ik hem op zijn gezicht sla”

De Russische inval in Oekraïne raakt vele mensenlevens. Zo ook dat van Yaroslav Popovych. Het gewezen wielertalent (in 2001 wereldkampioen bij de beloften) en huidig ploegleider bij Trek-Segafredo heeft via Instagram een emotionele oproep gedaan tot hulp voor zijn land.

De nu 42-jarige Popovych reed in zijn carrière, die in 2016 stopte, voor onder anderen Landbouwkrediet - Colnago, Silence - Lotto en Discovery Channel. Hij won in 2005 het jongerenklassement in de Tour en een jaar later ook een etappe. Nu zit hij in de volgwagen bij Trek-Segrafredo, als ploegleider van Jasper Stuyven en Edward Theuns.

Popovych deed zondag een smeekbede om hulp. “Normaal doe ik dit niet”, begon hij zijn video op Instagram. “En ik ga dit in het Engels doen want ik heb veel vrienden in Italië, Spanje… België. Ik ben net terug van de UAE Tour en heb een beetje kunnen slapen. Dat lukte de voorbije dagen niet echt goed. Ik kon twee dagen lang niet geloven wat er gebeurde. Dan ga je lezen, hoeveel mensen er gestorven zijn en momenteel afzien. Ik vraag normaal nooit om hulp… (*Popovych vermant zich)… maar ik ga hier nu een lijst opsommen met wat het Oekraïense volk nodig heeft. Het zou leuk zijn als jullie ons kunnen helpen.”

De Oekraïener stond ook met een interview in het Franse L’Equipe. Daarbij vertelde Popovych hoe hij een van zijn Russische collega’s en een ex-ploegmaat, Ivan Rovny van Gazprom-Rusvelo, vermeed tijdens de UAE Tour.

“Ik praat liever niet met hem”, aldus Popovych. “We hebben een jaar samen gekoerst en sliepen toen ook op dezelfde kamer, maar ik weet niet wat hij van de situatie vindt. Als we het niet met elkaar eens zouden zijn, bestaat het risico dat ik hem op zijn gezicht sla. Ik stel mezelf ook veel vragen en zie dat de NAVO niet gaat ingrijpen. Dit zou wel eens een wereldoorlog kunnen worden, dus gebruiken ze Oekraïne om Europa te beschermen. Ik denk er dan ook over na om zelf de wapens op te pakken. Daar twijfelde ik in 2014 al over (tijdens de Russische annexatie van de Krim, red.). Mijn vrouw is erg van streek omdat ik haar dit verteld heb. Ik wil me niet meer verstoppen.”