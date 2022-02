Vriend van de Aquino’s moet ruim 700.000 euro betalen na dieselfraude

De 55-jarige S. U. uit Leopoldsburg is maandag in Hasselt veroordeeld tot 9 maanden cel en een boete van 740.000 euro voor het plegen van dieselfraude. Zonder administratief in orde te zijn, baatte de man een tankstation langs de Staatsbaan in Ham uit waarbij hij accijnzen ontdook.

Op het proces stelde Liesbeth Meirens, advocate van S. U., nog dat haar cliënt ter goeder trouw had gehandeld. “Hij was nieuw in de business en ging ervan uit dat alles in orde was. De vergunning voor de verkoop van tabak en alcohol was er bijvoorbeeld wel.” Toch viel de vijftiger tijdens een controle op 3 april 2019 door de mand. Al sinds 1 januari van dat jaar runde hij het tankstation. Zonder over de nodige vergunningen te beschikken. Een voorraadregister kon de naar Leopoldsburg uitgeweken Maasmechelaar evenmin voorleggen. Wat financieel extra zwaar doorweegt voor S. U. is dat hij geen accijnzen en energietaks betaalde op 175.000 liter diesel.

“Geen kwaad opzet”

Zijn advocate trachtte de schade te beperken door te stellen dat de Kampenaar na de controle zijn erkenning gekregen heeft. “Ook had mijn cliënt een softwarepakket aangekocht waardoor hij dacht dat er geen problemen met zijn voorraadregister waren.”

De advocate hekelde op het proces de hoogte van de geëiste boete. “Disproportioneel. Als hij dat moet betalen, is hij burgerlijk dood.” S. U. herhaalde ook nog eens dat er geen kwaad opzet bij betrokken was. “Ik ging ervan uit dat alles tiptop in orde was. Zes keer ben ik persoonlijk langs geweest bij FOD Financiën in de Voorstraat in Hasselt om me te bevragen.”

Schatkist

Tevergeefs. “De bewezen verklaarde feiten zijn ernstig en getuigen van een verminderd normbesef en een frauduleuze in gesteldheid. De Schatkist loopt bedragen mis waardoor de hele gemeenschap slachtoffer is van frauduleuze praktijken”, aldus het vonnis.

Het komt hem op 9 maanden cel en 526.000 euro boete te staan. Vermeerderd met onder meer enkele verbeurdverklaringen van vermogensvoordelen loopt de som op tot ruim 740.000 euro. Samen met S. U. zaten nog twee bedrijven en een Antwerpse Turk in het complot. Die laatste kreeg zes maanden met uitstel en ruim 220.000 euro boete, waarvan 200.000 euro met uitstel. Voor de twee bedrijven loopt de afrekening samen op tot meer dan een half miljoen euro.

Voor S. U. was het niet zijn eerste kennismaking met het gerecht. In 2016 kreeg hij al zes jaar cel voor de smokkel van 15 miljoen XTC-pillen naar Australië. Daarvoor werkte S. U. samen met de vermoorde Silvio Aquino. Ook kreeg hij nog eens 40 maanden cel voor zijn aandeel in grootschalige cocaïnetransporten van Zuid-Amerika naar Europa in samenwerking met de Aquino-clan. Met de veroordeling van maandag heeft de beruchte Maasmechelse familie niets te maken.