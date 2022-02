Leerlingen Nieuwland dansen en smullen van popcorn

Borgloon

De leerlingen van VBS Nieuwland kwamen helemaal verkleed naar het carnavalsfeest in hun school. “Normaal stappen we mee in de jeugdstoet van Borgloon. Omdat die nog niet mocht doorgaan, hebben wij in onze school zelf maar carnaval georganiseerd”, klinkt het enthousiast. Van klein tot groot en van jong tot oud(er) kwam iedereen verkleed. De hele dag stond in het teken van veel dansen en plezier maken. Ook de popcorn smaakte erg lekker. Er werd zelfs een echte prins verkozen. Meester Boudewijn, de enige mannelijke leraar in de school, speelde zijn rol als prins overtuigend. Zelfs regen en hagel kon bij de carnavalisten de pret niet deren. “Het is jammer van de zolder, maar het dak moet eraf”, riepen veel kinderen. “Alaaf! Alaaf!” (rudc)