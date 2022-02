Jeugdprinsen trekken uit in Teuven

Voeren

Zaterdag trok in Teuven de prinsenwagen met de jeugdprinsen (jeugdprins Lars, jeugdprinses Emma, hofdame Stéphanie en hofnar Fynne, ondersteund door prinsen Guus en Jolien) door het dorp. In de feesttent voor het Dorpshuis mochten zo’n 450 feestvierders uit de bol gaan. “De behoefte aan spass en plezeer is groot in Voeren”, klinkt het. Om het alaaf-gevoel te versterken hadden de carnavalsverenigingen samen met de Culturele Raad Voeren en het VCC-Voeren een flyer met ballonnen huis aan huis bedeeld met het verzoek om de gevels tijdens de carnavalsdagen te versieren. ‘Omroep Voeren’ verzorgde een live radio-uitzending rondom de carnavalsactiviteiten. (nm)