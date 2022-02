Kinderraad zet vier stippen tegen pesten op speelplaats van alle lagere scholen

Lommel

De jeugddienst van Lommel is op bezoek geweest in alle basisscholen in Lommel. “We hebben in elke school samen met de kinderraad vier stippen op de speelplaats aangebracht met krijtgraffiti”, vertelt Dries Poorters, administratief medewerker van het Huis van de Jeugd. “Deze actie is bedoeld om de speelplaatsen symbolisch pestvrij te maken.”

Daarnaast werden ook een aantal filmpjes rond het thema verspreid op sociale media. Als laatste hebben ze ook de digitale infoborden van stad Lommel gebruikt om de boodschap ‘Pesten is niet oké’ te verspreiden onder de bevolking. Kinderburgemeester Joost (12) deed op zijn school ook mee . “Ik wil graag mijn steentje bijdragen om pesten de wereld uit te krijgen. Deze actie vind ik belangrijk. Alle kinderen moeten tegen andere kinderen kunnen en durven zeggen dat pesten echt niet oké is. Ik wil daarin samen met de leden van de kinderraad graag het voortouw nemen”, aldus Joost. nma