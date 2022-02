Cannabisplantage gevonden in Maasmechelen, 22-jarige jongeman opgepakt

De politie Lanaken-Maasmechelen heeft vrijdag een kleine cannabisplantage van ongeveer 50 planten gevonden in de Joseph Smeetslaan in Maasmechelen. De 22-jarige bewoner werd opgepakt, maar mocht later beschikken.

Het waren alerte buurtbewoners die de politie Lanaken-Maasmechelen vrijdag verwittigden dat er op de Joseph Smeetslaan een sterke cannabisgeur hing. De politie kwam ter plaatse en vond inderdaad aanwijzingen dat er ergens een cannabisplantage was. Het team opsporingen voerde een huiszoeking uit en trof een kleine plantage van een 50-tal planten aan. In de woning werd ook een hoeveelheid cannabis gevonden.

De bewoner, een 22-jarige jongeman uit Maasmechelen, werd van zijn vrijheid beroofd. Later mocht hij beschikken. De politie voert nog verder onderzoek.

Iets verdachts opgemerkt? Signalen over drugsproductie of dumpen van drugsafval opgevangen? Meld het gratis en anoniem op het telefoonnummer 0800/208.77 of via de website anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be. siol