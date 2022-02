Maasmechelen

Olivier Wouters (30) uit Tongeren, leerkracht op de helix in Maasmechelen

Louise Erens (27) uit Hasselt, huisarts in Maasmechelen

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Na onze eerste date in café de Export in Hasselt was het voor ons allebei duidelijk dat het wel klikte tussen ons”, zegt Louise. “Op onze trouwdag waren we vijf samen.” (jth)

