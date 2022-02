Ook voetbalbonden van Denemarken en Noorwegen gaan Rusland boycotten: “We staan schouder aan schouder”

Net als de Deense sportfederatie DIF pleitte Jensen ervoor Rusland uit te sluiten van alle internationale sportevenementen. Het Deense vrouwenelftal komt in dezelfde WK-kwalificatiegroep als Rusland uit. De wedstrijd tegen de Russinnen stond gepland voor september. De Deense U19 moesten al over een paar weken tegen Rusland spelen.

De voorzitter van de Noorse voetbalbond, Terje Svendsen, liet ook verstaan momenteel niet meer tegen Russen te willen voetballen. “Wij denken, net als Zweden, Polen en Tsjechië, dat spelen tegen Rusland op dit moment uitgesloten is”, klonk het op Twitter.

Eerder hadden Polen, Zweden en Tsjechië aangekondigd dat zij niet tegen Rusland willen spelen in de barrages om WK-deelname. Polen was uitgeloot als Ruslands tegenstanders in de halve finales van de barrages en had eind maart op Russische bodem moeten spelen. De winnaar van deze wedstrijd komt uit tegen de winnaar van de wedstrijd Zweden-Tsjechië.

De Wereldvoetbalbond FIFA kondigde zondagavond een sanctiepakket af tegen Rusland. “Geen enkele internationale competitie mag nog afgewerkt worden op Russisch grondgebied, thuiswedstrijden moeten op neutraal terrein en zonder toeschouwers gespeeld worden”, luidde het in een mededeling van de FIFA.

Nederlandse volleyballers niet naar WK in Rusland

De Nederlandse volleyballers zullen in augustus en september niet in actie komen op het WK, zolang dat in Rusland wordt gehouden.

Volgens de Nederlandse volleybalbond Nevobo is het “gezien de Russische invasie van Oekraïne ondenkbaar” dat daar een WK wordt gespeeld. De Nederlandse bond zegt de wereldvolleybalbond “met klem” te vragen het WK te verplaatsen.

Wereldvolleybalbond FIVB ziet na het binnenvallen van Rusland in Oekraïne nog geen aanleiding om het WK naar een ander land te verplaatsen.