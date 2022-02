Lieve Hesebeestje viert begin krokusvakantie met stoet

Bilzen

De leerlingen van Het Lieve Hesebeestje in Hees trokken afgelopen week hun meest vrolijke plunje aan. Verkleed als prinsessen, piraten en clowns wisten ze er een feestelijke week van te maken. “Als afsluiter hebben we gekozen voor een optocht door de straten. De praalwagen van carnavalsvereniging De Hespritsers zette de toon en de uitgelaten kleuters en leerlingen van de school dansten mee op de muziek”, vertelt juf Marika. De jonge carnavalisten kozen ook hun eigen mini-prinsenpaar. “Het is wel fijn om een beetje in de schijnwerpers te staan. En de kostuums zijn heel mooi”, lachen Thijmen en Audrina van het zesde leerjaar. Onderweg werden de feestende jongeren toegejuicht door ouders en grootouders. joge