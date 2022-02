Kinderen van De Schuit brengen carnavalssfeer in Schulen

HERK-DE-STAD

De kinderen van basisschool De Schuit uit Schulen (Herk-de-Stad) trokken op de laatste schooldag voor de krokusvakantie de straat op om carnaval te vieren. “Dit is de apotheose van een week die in het teken stond van carnaval”, legt directeur Jan Franssen uit. “Elke dag van de week stond in het teken van een bepaald thema voor de kinderen om zich te verkleden. Het ging onder meer om de kleuren van carnaval - rood, geel en groen - een dag rond bolletjes en stipjes en een ‘omgekeerde’ dag. Nu trekken we door de straten. De grotere kinderen maken een ruime ronde. De kleuters blijven in de buurt van de school.” lw