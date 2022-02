Prinsesjes en Bumba’s in kindercarnavalsstoet Loksbergen

HALEN

Alle coronazorgen zijn achter de rug in basisschool ’t Oogappeltje in Loksbergen (Halen). Op de laatste schooldag voor de start van de krokusvakantie trokken de kinderen in de namiddag de straat op voor een carnavalsstoet. Prinsesjes, Bumba’s, outfits in camouflagekleuren, kabouters... ze vielen in de stoet allemaal te bewonderen. Voor de organisatie sloegen de school en ouderraad De Regenboog de handen in elkaar. “We trekken in een optocht door de wijk Panoven”, zegt Suzy Schrijvers van de ouderraad. De deelname van een delegatie van de Halense carnavalsvereniging Ridders van de Kromme Elleboog geeft de stoet nog meer uitstraling.” lw